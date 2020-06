Roberto Mancini, chi è la moglie Silvia Fortini? Professione e curiosità

Chi è Silvia Fortini, la moglie del celebre Roberto Mancini, il Ct dell’Italia, assistito dal punto di vista legale dalla donna dal 2009

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Silvia Fortini, la moglie di Roberto Mancini, dalla vita personale della donna a quella professionale nell’ambito della giurisprudenza italiana, fino al loro rapporto di coppia con il Ct della nazionale italiana!

Chi è Silvia Fortini

41enne e avvocatessa affermata, la donna gestisce un importante studio legale sito a Roma, lo Studio Legale Fortini. Tale studio è strutturato per assistere le banche, le istituzioni finanziarie, le imprese di costruzioni, le società commerciali e di servizi e le persone fisiche.

I clienti dello Studio Fortini sono rappresentati sia da società nazionali e multinazionali che da persone fisiche. Oltre che in italiano, lo Studio dell’avvocatessa è capace di fornire i propri servizi anche in inglese, francese, spagnolo, arabo, russo.

La vita con Roberto Mancini

L’avvocatessa Silvia Fortini è attualmente impegnata sentimentalmente con Roberto Mancini.

I due si sono conosciuti per via delle loro attività professionali, dopo di che hanno deciso di approfondire la conoscenza nella vita privata. La coppia, dopo un periodo di frequentazione, si è sposata a Roma nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo.

Nel corso del loro fidanzamento, durano due anni e mezzo, e in quello del loro matrimonio in corso, i due si sono spesso fatti fotografare in giro per il centro di Roma e sulle tribune degli Stadi italiani.

Inoltre, pare che dal giugno 2009, come recita il sito del Ct dell’Italia, lo stesso allenatore italiano sia proprio assistito dal punto di vista legale dalla moglie. Per Roberto Mancini, quello con Silvia Fortini, non è il primo matrimonio. Il Ct dell’Italia, infatti, è stato sposato in prime nozze per ben 25 anni con Federica Morelli, dalla quale ha avuto tre figli.