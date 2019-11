Roberto Gualtieri, fiducioso sul Mes: “L’Italia è al sicuro, non ci sono rischi”

Anche il piano per l’ecoplastica è stato oggetto di discussione per Roberto Gualtieri: avrà il fine di riconvertire l’industria.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha affermato che il Meccanismo salva-Stati non minaccia l’Italia ne la fiducia sui suoi titoli di Stato. L’Italia è danneggiata soltanto dalle polemiche. Quelle che si sono innescate proprio in relazione al Mes e di cui si sono resi protagonisti soprattutto i Leghisti. A quanto si legge da TgCom egli ha affermato:

“La propaganda di questi giorni è surreale: perché Salvini non ha detto nulla a dicembre quando sono state definite e annunciate tutte le linee portanti della riforma? O nei mesi successivi in cui si è svolto il negoziato che ha portato al testo pubblicato a giugno? Sapevano ogni cosa perché ne avevano discusso in Consiglio dei ministri e in Parlamento. Si sono disinteressati completamente di cose che oggi descrivono come sciagure”.