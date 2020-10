Roberto Giacobbo in ospedale in rianimazione: “Sono stato ad un passo dalla morte”

Roberto Giacobbo in ospedale in rianimazione: “Sono stato ad un passo dalla...

Il celebre personaggio televisivo molto amato dal pubblico ha confessato di aver contratto il Coronavirus e di aver vissuto attimi terribili.

Il malessere, la corsa in ospedale, la diagnosi e il ricovero in terapia intensiva: questi gli ingredienti del terribile periodo vissuto dal giornalista Roberto Giacobbo, di cui ha parlato a Verissimo!

Il dramma di Roberto Giacobbo

Conosciamo tutti Roberto Giacobbo, il volto noto della televisione, impegnato nel mondo della divulgazione scientifica e del giornalismo.

Giacobbo è uno dei personaggi più apprezzati da chi segue l’intrattenimento culturale, che riconosce in lui valore sia come professionista che come persona.

Roberto, in quest’ultimo periodo, ha vissuto un vero e proprio dramma, che ha rivelato per la prima volta nel corso della trasmissione “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin.

Il Covid-19 e la corsa in ospedale, come sta oggi il divulgatore scientifico

Il 58enne ha raccontato di aver contratto il Covid-19 lo scorso marzo. Per l’uomo si è rivelato molto difficile guarire dal virus che sta decimando la popolazione mondiale.

Giacobbo pare avesse avuto problemi respiratori e fosse stato costretto a correre al pronto soccorso.

Una volta lì, sarebbe iniziato il lungo calvario, che lo avrebbe visto ricoverato per ben 40 giorni.

Giacobbo ha vissuto uno dei periodi più brutti della sua vita in quel contesto: in rianimazione, pensava che sarebbe morto:

“Sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine.”

Parole decise, quelle di Roberto Giacobbo, che hanno molto colpito i fan:

“Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato.”

Giacobbo ha contagiato anche la moglie e le tre figlie, che fortunatamente non è stato necessario trasportare in ospedale.

Oggi Roberto Giacobbo e la sua famiglia sono guariti dal Covid-19 e stanno bene.