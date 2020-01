Roberto Giacobbo, chi sono la moglie e le figlie del conduttore?

Chi è Roberto Giacobbo, il noto giornalista e conduttore televisivo di fatti e vicende tra storiche e di grande impatto.

Scopriamo tutti i segreti di Roberto Giacobbo, dagli inizi della carriera alla vita privata.

Chi è Roberto Giacobbo

Di origini venete, nasce a Roma, il 12 ottobre del 1961, dopo di che si trasferisce a Bassano del Grappa. Frequenta il liceo classico e si laurea in economia e commercio, dopo di che intraprende la sua carriera come giornalista, scrittore, autore radiofonico, autore e conduttore di trasmissioni televisive.

Diventa uno dei presentatori più famosi della televisione italiana, quando nel 2003 conduce Voyager su Rai 2, una trasmissione che tratta di enigmi, eventi inspiegabili e misteri. Continua, nel frattempo, a dedicarsi all’attività editoriale, pubblicando alcuni libri.

Dopo essere stato nominato nel 2009 vicedirettore di Rai 2, nel 2018 passa ufficialmente a Mediaset con il nuovo programma in onda su Rete 4 Freedom – Oltre il confine.

Il giornalista è stato anche docente di Teoria e tecnica dei nuovi media alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara. Nel corso del tempo si è messo in gioco anche in programmi diversi dal suo ambito di studio, partecipando a Pechino Express e prendendo parte alla web series Lost in Google.

Ora un nuovo programma lo attende su Italia 1 e sarà nuovamente un grande successo!

Nel 2020 è ospite della quarta puntata del reality show La pupa e il secchione e viceversa, programma tv condotto su Italia 1 da Paolo Ruffini.

Vita privata e curiosità

Pur essendo molto impegnato nel mondo accademico e professionale, Giacobbo trova l’amore proprio grazie al lavoro. Sposa Irene, con la quale crea una bellissima famiglia.

Irene Bellini è un’autrice televisiva, che ha scritto programmi del calibro di Stargate – Linea di confine. È laureata in giurisprudenza è ha firmato anche diversi saggi, tra cui Atlante dei misteri e Il segreto di Shakespeare.

La coppia ha tre figlie, una delle quali è una modella.