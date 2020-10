Roberto Giacobbo, chi è il conduttore che ha rischiato la vita con moglie e figlie?

Il conduttore e divulgatore scientifico ha rischiato la vita a causa del covid-19 e ha raccontato la sua esperienza traumatica a Verissimo.

Il racconto di Roberto Giacobbo, reduce dall’esperienza in rianimazione, ha spiazzato i fan del conduttore e ha coinvolto anche la sua famiglia.

Chi è Roberto Giacobbo

Dopo una prima esperienza in radio, Giacobbo debutta in televisione negli anni ’90 a Rai 1 come autore dei programmi Ciao Italia e Ciao Italia Estate.

Successivamente, diventerà uno dei divulgatori scientifici e dei conduttori più apprezzati della televisione italiana.

Attualmente, Giacobbo conduce la trasmissione dal titolo Freedom – Oltre il confine. Il programma va in onda dal 2018, prima su Rete 4, dopo di che dal 2019 su Italia 1.

Moglie, figlie e l’esperienza traumatica con il Covid-19

Roberto Giacobbo è sposato con l’autrice televisiva Irene Bellini. La coppia ha tre figlie. Angelica, Giovanna e Margherita.

Giacobbo ha vissuto di recente un vero e proprio dramma, rivelato ai microfoni di Verissimo. Il 58enne ha contratto il virus che ormai circola da mesi, il Covid-19.

Dopo i primi sintomi, la corsa in ospedale lo scorso marzo e il lungo calvario che ha rischiato di fargli perdere la vita.

Il conduttore e divulgatore scientifico ha vissuto uno dei periodi più brutti della sua vita e ha seriamente pensato che sarebbe morto:

“Sono stato in rianimazione, ero all’ultimo stadio. Ero a un passo dalla fine.”

Assieme a lui, contagiate anche la moglie e le tre figlie, che fortunatamente non hanno vissuto la sua stessa esperienza traumatica in rianimazione:

“Le mie tre figlie hanno avuto il virus: una con sintomi leggeri, un’altra con febbre e perdita di gusto e la terza con febbre alta. Anche mia moglie lo ha avuto ed è stata la più grave di tutte, ma è riuscita a non andare in ospedale.”

Oggi Roberto Giacobbo e la sua famiglia sono guariti dal Covid-19 e stanno tutti bene nonostante la brutta esperienza.