Roberto Farnesi, brutto incidente per l’attore ‘Frattura alla costola’: in diretta il racconto dell’accaduto

Roberto Farnesi ospite a La Vita in Diretta, racconta dell’incidente subito che gli ha comportato la frattura di una costola

Roberto Farnesi è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Protagonista di numerose pellicole e Fiction è riuscito a conquistare un largo consenso soprattutto nelle telespettatrici.

L’attore de ‘Il Paradiso delle Signore’ è stato recentemente ospite a ‘La Vita in Diretta’ e intervistato da Lorella Cuccarini a cui ha raccontato della serie ispirata ad un romanzo di Emile Zola di cui è protagonista, ha ricordato la sua esperienza a ‘Ballando con le stelle’ e del recente incidente che gli ha comportato una frattura della costola. Scopriamo di più.

Roberto Farnesi e il successo de ‘Il Paradiso delle Signore’

Ambientato alla fine degli anno ’50 Il Paradiso delle Signore è una delle serie più amate dal pubblico che lo segue appassionatamente:

‘Tengo moltissimo al Paradiso!’

Rivela Roberto Farnesi, il quale ha confessato di tenere moltissimo non solo alla serie che sta riscuotendo un enorme successo in termini di ascolti,una media di ben 1.500.000 telespettatori e quasi il 14% di share, ma anche di di tenere al personaggio da lui interpretato, il Conte Guarnieri.

Farnesi e il ricordo di ‘Ballando con le stelle’

A La Vita in Diretta, il Conte Guarnieri ha inoltre voluto ricordare la sua esperienza al noto talent di Milly Carlucci, ‘Ballando con le Stelle’, un esperienza bellissima ma non semplice da affrontare racconta l’attore:

‘Ero terrorizzato. E’ davvero tosta, non è così semplice!’

Farnesi, che come ricorderete era in coppia con Samanta Togni, conserva dei bei ricordi di quell’esperienza e ringrazia la sua partner di avergli insegnato l’arte della danza, in cui lui era ‘negato’.

L’attore vittima di un incidente: ‘Mi sono fatto male’

L’intervista si conclude con il racconto choc di un’incidente subito di recente dall’attore che ha comportato la frattura di una costola.

Roberto Farnesi ha raccontato a Lorella Cuccarini e al pubblico di essere scivolato e caduto:

‘È un buon periodo, anche se mi sono fratturato una costola l’altro giorno. Ero aggrappato all’armadio e sono caduto, mi sono fatto male’

ha rivelato l’attore, che ha comunque tranquillizzato il pubblico dicendo che ora comunque sta meglio.