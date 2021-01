Roberto Benigni non ha figli: il perché vi lascerà senza parole

L’attore purtroppo non ha alcune erede nonostante si sia sposato molto giovane con Nicoletta Braschi. Ecco perché i due non hanno figli.

Una carriera bellissima e un matrimonio, privato e lavorativo, quello tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, che ha avuto un successo incredibile. Dopo 29 anni di matrimonio nessun pargoletto. Ma qual è il motivo per cui i due non hanno eredi?



Oggi, il motivo che spinge parecchie coppie ad evitare di avere figli è essenzialmente quello economico. Ma di certo non è questo il motivo che ha spinto i due a non aver alcun figlio.

Roberto Benigni, il vero motivo per cui non ha figli

Di recente è andato in onda sulle reti principali il capolavoro di Roberto Benigni, La vita è bella. Un successo planetario quello riscosso dalla pellicola sia per la storia che per la regia, la colonna sonora. Roberto sembra avere nel sangue la capacità di raccontare storie avvincenti e drammatiche con un’ironia che è più unica che rara.

Lui, nato in provincia di Arezzo, nel 1952 da due contadini dopo il diploma da ragioniere decide di seguire il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Entra a far parte di alcune compagnie teatrali ed è così che si approccia allo studio della recitazione.

Nel 1983 proprio sul set di “Tu mi turni” conosce l’attrice Nicoletta Braschi: se ne innamora perdutamente e decide di sposarla nel 1991.

Il successo nazionale è seguito da quello mondiale solo grazie al film sopracitato che racconta la terribile tragedia vissuta dagli ebrei arrivato nei cinema nel 1997. Al botteghino solo in Italia ottenne il record di 15 miliardi di lire ma in America piacque così tanto da conquistare ben tre premi Oscar, tra cui Miglior film straniero e Miglior attore protagonista a Roberto Benigni.

Il film è entrato nei record: è, infatti, il quinto maggiore incasso di sempre in Italia, con 31 milioni di euro, e il film italiano ad incassato di più bel mondo con un totale di circa 229 milioni di dollari. Nonostante il grande successo i due non hanno avuto figli come tutti sanno. Ma perché? In tanti si chiedono il motivo di questa scelta.

Perché Benigni non ha figli? La verità

Grazie alla grande passione per i classici della letteratura e per il suo impegno culturale, Benigni ha conquistato persino 9 lauree honoris causa in Italia e un dottorato in legge dall’Università di Toronto, in Canada.

Tutta questa immensa fortuna, artistica ed economica, non ha però eredi. I due hanno sempre taciuto sul reale motivo che li ha spinti a non avere figli. La Braschi, in una vecchia intervista raccontò:

“Sto bene così. Probabilmente non ho un senso materno”.

I due continua a essere una coppia, nonostante di recente sia stata diffusa sul web la notizia della loro separazione. In realtà si faceva riferimento solo ed esclusivamente alle differenti strade artistiche/economiche.