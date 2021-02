Omicidio Roberta Siragusa, l’autopsia rivela: morta per asfissia. “Bruciata mentre era ancora viva”

I primi riscontri dell’esame autoptico rivelano un’agghiacciante verità. Trovate tracce di sangue anche nell’auto di Morreale.

Nei giorni scorsi il 19enne ha appiccato un incendio in carcere, forse come gesto dimostrativo.

La verità dall’autopsia sul corpo di Roberta Siragusa

La 17enne, trovata senza vita in un dirupo nelle campagne di Caccamo, non sarebbe morta strangolata, come inizialmente si era ipotizzato, ma per asfissia.

Stando ai primi riscontri dell’esame autoptico sul corpo di Roberta Siragusa, la ragazza sarebbe stata prima stordita con un colpo in testa, poi data alle fiamme mentre era ancora viva.

Dettagli agghiaccianti, confermati anche dalla posizione in cui è stata trovata la lingua della giovane vittima.

La lingua era fuori, come avviene nei casi di strangolamento o nei casi di soffocamento.

Una versione che cozza totalmente con quella fornita da Pietro Morreale, in carcere per l’omicidio della fidanzata.

Il ragazzo ha infatti riferito agli inquirenti che Roberta si sarebbe data fuoco da sola e poi gettata in un dirupo.

Morreale tenta di appiccare un incendio

Proprio mentre giovedì mattina Caccamo ha salutato per l’ultima volta la sua giovane concittadina, è giunta la notizia della rimostranza di Pietro Morreale in carcere.

Il 19enne sarebbe riuscito a sfuggire ai controlli e con una sigaretta avrebbe tentato di dare fuoco ad un cumulo di carta nella sua cella.

Un’azione che è stata spenta sul nascere dagli agenti di polizia, che hanno domato immediatamente le fiamme.

Nell’auto di Morreale i Ris hanno trovato delle tracce di sangue, che potrebbero appartenere proprio a Roberta.

Secondo gli inquirenti, il 19enne avrebbe ucciso la fidanzata al culmine di una lite, poi avrebbe cercato di disfarsi del suo corpo, gettandolo in un dirupo.

In questa seconda fase, il ragazzo potrebbe essere stato aiutato da un complice, ed è proprio in questa direzione che si muovono le indagini degli inquirenti.

Roberta e Pietro erano stati ad una festa il sabato precedente al ritrovamento.

Intorno all’una di notte erano stati visti andare via. Poi della ragazza nessuna traccia, fino a quando, intorno alle 9 di domenica 24 gennaio, Morreale non ha fatto ritrovare il corpo senza vita di Roberta, in un dirupo.

Il 19enne, detenuto nel reparto psichiatrico del carcere Pagliarelli, non ha mai confessato il delitto.