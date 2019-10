Una testimonianza inaspettata sul caso di Roberta Ragusa e il comportamento di Antonio Logli in carcere, da parte del suo ex compagno di cella

Ancora un grande mistero sul caso di Roberta Ragusa, ma Quarto Grado ha voluto intervistare in esclusiva l’ex compagno di cella di Antonio Logli.

Antonio Logli si proclama innocente

Logli è in carcere per scontare la pena di 20 anni con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Lui ha affidato a Quarto Grado nelle scorse puntate le sue parole, evidenziando che continuerà a professarsi innocente sino a quanto non troveranno la verità.

Logli accusa che gli sia stato fatto un processo mediatico in tutti questi anni, decidendo una sentenza ancora prima di conoscere la verità. Chiede inoltre che possano essere riscoltati quei testimoni che quella sera dicono di aver visto la vittima uscire di casa e salire sopra un Suv.

Una situazione molto complicata, con molte domande che rimangono ancora adesso senza una valida risposta.

La testimonianza inedita dell’ex compagno di cella

Sempre Quarto Grado ha voluto ascoltare le parole dell’ex detenuto che ha diviso la cella con Logli, raccontando molti aneddoti interessanti.

Racconta di una cella con tre detenuti all’interno, una doccia e una tv con 12 canali. Ha dichiarato sul suo rapporto con Logli:

“io e lui giocavamo a farci il solletico, le lotte…ci siamo divertiti. mi raccontava che era una cosa che faceva con i suoi figli “

Una volta che questo gioco divertente finiva Logli iniziava sempre a piangere, ricordandoli.

Secondo l’ex detenuto, Logli si presentava come una persona mite e sensibile che ha dichiarato più volte di essere innocente anche da dentro la sua cella.

Ma non mancano le confidenze su Roberta e Sara: