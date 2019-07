Roberta Ragusa, il drammatico sfogo della cugina tuona dai social: “Povero uomo”

Dopo l’intervista ai figli di Roberta Ragusa, la cugina tuona sui social e svela dei dettagli incredibili. Ecco cosa è successo

La cugina di Roberta Ragusa alza la voce tramite social proprio per commentare tutto quanto dopo l’intervista esclusiva dei figli, ospiti di Quarto Grado.

L’intervista dei figli di Roberta e Antonio Logli

Quarto Grado ha dedicato una puntata intera ed esclusiva all’intervista di Daniele e Alessia Logli, che hanno raccontato le loro paure e come siano cresciuti in questi tanti anni senza la mamma vicino.

Una puntata che ha scosso l’opinione pubblica e ha portato tantissimi commenti sul web. I ragazzi non hanno alcuna certezza su cosa possa essere accaduto alla loro mamma, ma sono assolutamente convinti che il padre non sia colpevole:

“la verità? sicuramente non è stata uccisa dal mio babbo”

I commenti da parte dei telespettatori però non vanno di pari passo con quelli della ragazza, come abbiamo evidenziato in questo nostro articolo.

L’urlo della cugina della Ragusa sui social

Ma la cugina tuona sui social, convinta sempre di più che tutto questo non sia reale. Lo sfogo è avvenuto subito dopo la messa in onda del programma di Rete Quattro.

La donna evidenzia di aver dovuto metabolizzare il tutto:

“pover’uomo cosa doveva fare, ha dovuto ingegnarsi per riprodurre una pseudo famiglia felice”

Sottolineando che nessuno parli di lei e si preoccupi di cosa le sia accaduto:

“nel tuo letto è entrata una amica di lunga data”

Riferendosi a Chiara Calzolaio prima amante e ora compagna di Logli, che è subito subentrata in casa dopo la scomparsa della donna: