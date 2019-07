Roberta Ragusa, la terribile fine: “Corpo gettato in discarica e distrutto”

Roberta Ragusa dove si trova? Ora che Antonio Logli è in carcere l’obiettivo primario si sposta verso il ritrovamento – magari impossibile da realizzare.

Dopo anni di supposizioni e misteri, Antonio Logli è stato condannato in via definitiva a 20 anni di carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere ai danni di sua moglie.

Una famiglia che ancora si interroga, la compagna Sara Calzolaio – dapprima amante – che non si da pace e i due figli che credono alla totale innocenza del loro papà. Ma in tutto questo manca un tassello molto importante: dove è stato nascosto il corpo di Roberta?

Come si evince da Il Giornale, l’avvocato Antonio Scala – ex Presidente di Penelope Italia – ha rilasciato una dichiarazione fornendo una ipotesi che distruggerebbe l’obiettivo di voler ritrovare il corpo.

L’avvocato sostiene che sia doveroso, soprattutto verso la vittima, riprendere le indagini e le ricerche del corpo della persona scomparsa – nonostante le speranze di poterlo ritrovare siano praticamente nulle:

“il corpo di roberta è stato completamente distrutto, non so se in un incerenitore o in una discarica”