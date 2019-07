‘Roberta Ragusa torna’: la scioccante reazione di Sara Calzolaio

Il caso di Roberta Ragusa attende la Cassazione ma la reazione di Sara Calzolaio non è passata inosservata. Ecco cosa è successo

Domani la Cassazione deciderà il destino di Antonio Logli per il caso della moglie Roberta Ragusa, ma quello che ha dato da pensare è la reazione di Sara Calzolaio in merito ad un ritorno della donna scomparsa.

La difesa di Sara Calzolaio ad Antonio Logli

Mentre domani è il giorno della verità per la Cassazione, domenica Quarto Grado ha ospitato in maniera inedita l’amante e ora compagna di Antonio Logli.

L’uomo è stato condannato sia in primo e sia in secondo grado a venti anni con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere della moglie. Una sentenza che ora, tra pochissime ore, verrà confermata oppure ribaltata completamente.

Sara Calzolaio è stata commentata duramente dal web, visto il suo atteggiamento nei confronti di Sara, tra risate e sorrisi mentre si stava raccontando qualcosa di molto triste e ancora misterioso.

Non solo perché lei – come i figli di Logli – è assolutamente certa che sia innocente:

“ho chiesto e mi ha risposto sinceramente”

“Roberta torna” e la terribile reazione di Sara Calzolaio

La sua reazione diventa ancora più particolare quando il conduttore Gianluigi Nuzzi, le fa una domanda specifica:

“e se roberta dovesse tornare?”

La Calzolaio prende un attimo di tempo e risponde definendosi felice, nel caso la donna dovesse tornare a casa sua:

“ho le mie cose pronte impacchettate”

Così da realizzare il suo sogno di andare a vivere in un’altra casa con Antonio Logli e vivere una nuova vita: