Roberta Ragusa, spunta la strana intercettazione della mamma di Antonio Logli

Il caso Roberta Ragusa è ancora aperto e l’intercettazione alla mamma di Antonio Logli lascia ancora senza parole. Cosa ha detto?

Il settimanale Giallo, a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione sul caso di Roberta Ragusa, rivela una intercettazione della mamma di Antonio Logli molto particolare.

La sentenza in Cassazione di Antonio Logli

Mancano pochissimi giorni alla sentenza in Cassazione di Antonio Logli che porterà alla sua condanna oppure riapertura del caso, per la sparizione della moglie.

I figli Alessia e Daniele – intervistati in esclusiva da Quarto Grado – sono convinti dell’innocenza del padre e sperano che la mamma non sia scomparsa essendosi fatta anche una vita diversa dopo di loro.

Un caso complicato dove da una parte c’è la voglia di conoscere la verità mentre dall’altra c’è un padre che ha cresciuto loro e alla quale credono. Ma il 10 luglio sarà la Cassazione a decidere cosa e come andrà avanti uno dei casi di cronaca nera che ha interrogato e diviso l’Italia.

L’intercettazione della mamma di Antonio Logli

Il settimanale Giallo, in edicola durante il corso di questa settimana, ha riportato l’attenzione sull’intercettazione particolare della mamma di Antonio Logli proprio il giorno dopo della scomparsa.

La donna al marito pone un’affermazione:

“speriamo che la trovino viva”

Preoccupata per le sorti della nuora, per la quale non crede ad un allontanamento volontario tanto da chiedere al figlio:

“ma te c’hai un’altra?!”

Con una risposta diretta:

“te lo vengo a dire a te”

Non sapendo che da li a poco si sarebbe trovata in casa Sara Calzolaio, già amante di Logli e ora sua compagna ufficiale.