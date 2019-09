Roberta Ragusa, il destino di Sara Calzolaio: “Il mondo mi da della pu****a”

Personaggio chiave della scomparsa e della vicenda di Roberta Ragusa, il destino di Sara Calzolaio negli anni si è fatto sempre più particolare. E adesso che Logli è in carcere?

Sara Calzolaio ovvero la donna protagonista del caso della povera Roberta Ragusa. Oggi Logli è in carcere e il corpo della vittima non è ancora stato trovato: ma in tutto questo, il destino di Sara è segnato.

Da amante a convivente in casa Logli

Una grande trasformazione quella di Sara Calzolaio che da ragazza in disparte che faceva sia da baby sitter che da impiegata per la famiglia Logli, diventa in un attimo amante e poi convivente in quella casa piena di misteri.

Il suo destino è stato segnato e lei è una delle protagoniste dell’amara e triste vicenda. Sarebbe cambiata la sua vita non fosse diventata l’amante di Antonio Logli o si fosse tirata indietro prima della scomparsa della vittima?

Negli anni è passata ad essere convivente e si è ritrovata a crescere due bambini che avevano appena perso la madre, in circostanze misteriose. Le intercettazioni dei suoi sfoghi sono agghiaccianti:

“non basta che il mondo mi dia della p*****a dal mattino alla sera, non basta che sto qui a levare la m****a dal cesso… te la sei cercata? Perfetto!”

Non mancano poi le intercettazioni in merito alle litigate con i figli di Antonio Logli, tanto da farle cambiare aspetto: da giovane ragazza carina a una donna più triste, meno curata e molto più nervosa:

“datti fuoco” “datti fuoco tu”

La compagna di Antonio Logli dopo la condanna

Un fulmine a ciel sereno per questa donna che ha sempre creduto, insieme ai figli di lui, nella piena e totale innocenza dell’uomo. Dopo la dichiarazione della sentenza e il trasporto del suo compagno in carcere, Sara ha voluto scrivere a Quarto Grado per esprimere la sua totale indignazione:

“Sono distrutta non so come poter andare avanti. Abbiamo lottato per cosa – conclude la compagna di Logli – per vedere vincere le bugie dei falsi?”

Evidenziando che Daniele, il figlio grande, sta cercando di consolare tutti in casa mentre la secondogenita non riesce a far fronte al dolore di tutto quanto quello che è accaduto.