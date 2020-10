Ricordate Roberta Modigliani? Dopo Non è la Rai si è trasformata. Ecco...

Una delle ragazze di Non è la Rai più apprezzate. Scopriamo com’è oggi e cosa fa per vivere.

Dopo tanti anni lontana dalle scene, ecco come si è trasformata una delle giovani ragazze del programma di Mediaset, che ha fatto sognare intere generazioni con il suo caschetto!

Non è la Rai ha fatto sognare intere generazioni di giovani, che trascorrevano i loro pomeriggi in compagnia delle protagoniste dello show.

Ragazze bellissime e talentuose, con la voglia di gettarsi a capofitto nel mondo dello spettacolo e della tv italiana. Tra queste, c’era anche Roberta Ghinazzi, in arte Roberta Modigliani. La giovane era riconoscibile per il suo timbro di voce inconfondibile, il suo caschetto iconico e per i suoi occhi definiti “di ghiaccio”.

Roberta Modigliani ha messo in evidenza il suo a bordo piscina, con il brano “A parole”, il cui testo era stato scritto dall’artefice della trasmissione, Gianni Boncompagni, e intonato da Raffaella Carrà.

Da quell’esibizione, la vita della ragazza è molto cambiata e oggi, a distanza di tanti anni, è davvero irriconoscibile!

Com’è diventata oggi Roberta dopo Non è la Rai

Prima di prendere parte a “Non è la Rai”, Roberta aveva già partecipato a “Bulli e Pupe” ed era arrivata finali di Miss Italia. Dopo la trasmissione di Mediaset, ha portato avanti la sua carriera artistica in modo notevole.

Ha coltivato il canto e si è lanciata sulle tonalità “elettro-pop” con il brano “L’amore è uguale per tutti” e ha preso parte come comparsa a diverse fiction.

A livello estetico, la donna è molto cambiata oggi. Tutti la ricordano con un caschetto cortissimo, prima castano e poi biondo, ma adesso, da adulta, Roberta si è data al rosso e porta i capelli molto più lunghi.

Nonostante il tempo sia passato, la Modigliani rimane una donna bellissima e affascinante, piena di passioni e talenti!