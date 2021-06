Roberta Lanfranchi: cosa ha riservato la vita all’attrice, conduttrice televisiva e showgirl?

Quella di Roberta Lanfranchi è una bellezza che non vede il passare del tempo, la showgirl è stata velina, conduttrice a Paperissima Sprint, nonché ex moglie di Pino Insegno.

Per quanto sia lontana dagli schermi da un po’di tempo, Roberta si è destreggiata senza difficoltà situazioni e contesti, con grande maestria, riscuotendo grandi consensi.

Roberta Lanfranchi la sua carriera

Dal matrimonio di Roberta con Pino Insegno, sono arrivati due figli, Matteo e Francesco, la loro storia d’amore ha tenuto banco diversi anni poi è arrivato il divorzio nel 2007.

Infine la Lanfranchi ritrova l’amore con l’autore televisivo Emanuele Del Greco, e infine nel 2012 arriva anche il terzo figlio Ettore.

Da quel momento cambiano anche le scelte professionali, ma non lascia mai del tutto il settore dello spettacolo.

Sono lontani i tempi di quando ha mosso i suoi primi passi in campo lavorativo a Striscia la Notizia, nelle vesti della velina mora.

Dove va la vita professionale di Roberta oggi?

Tante le collaborazioni di successo, che l’hanno vista anche come protagonista del programma di Rai 2 i Fatti Vostri.

Altre collaborazioni importanti come i con programmi come Buona Domenica, Paperissima Sprint, come non vedere in Mediaset un luogo familiare!

La nuova avventura professionale di Roberta Lanfranchi è cominciata nel 2016, una sfida che continua ancora oggi mentre vediamo la showgirl cimentarsi nel mondo radiofonico al fianco di Claudio Guerrini con il quale conduce con successo il programma Guerrini & Lanfranchi show.

Che si muove bene in questo elemento meno visivo e più radiofonico Roberta lo mostra con il suo sorriso e la sua simpatia che non sono diminuite, anzi un occasione in più per dimostrare che l’ironia non le manca davvero!

