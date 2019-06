Roberta Lanfranchi, ex ballerina di Striscia la Notizia, sconvolge con una dichiarazione choc: “Sono nata con un problema congenito”

Roberta Lanfranchi l’ex velina del bancone di Striscia la Notizia, ha fatto una rivelazione choc al settimanale Ok Salute e Benessere. La ragazza che per qualche tempo è stata una bravissima ballerina sul bancone di Antonio Ricci riscuotendo un enorme successo al suo tempo. La bella Roberta fin da piccola ha sempre amato la danza, ma qualcosa sin da piccina le ha quasi impedito di realizzare il suo sogno.

Roberta Lanfranchi displasia all’anca

La bella conduttrice ex moglie di Pino Insegno, ha raccontato del problema avuto prima del grande successo su Canale Cinque. La Lanfranchi infatti in una recente intervista a Ok Salute e Benessere ha raccontato del problema di salute che si è portata dietro fin da bambina. La stessa nell’intervista, ha raccontato di un problema congenito all’articolazione che l’ha contratta a portare un divaricatore per gambe.

«Sono nata con una displasia all’anca destra che nel tempo ha determinato l’intero corso della mia vita»

La displasia più conosciuto come lussazione congenita è un’alterazione della posizione dell’anca, ovvero la testa del femore, non si incastra perfettamente nella parte cava del bacino, aumentando con il tempo il rischio di una vera lussazione dell’articolazione.

«Ho iniziato a camminare intorno ai due anni, quindi più tardi rispetto agli altri bambini. Ed è stato proprio quando muovevo i primi passi che mia mamma si è accorta che qualcosa non andava, Il motivo è stato subito svelato all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, dove gli specialisti hanno riscontrato la lussazione congenita. E così ho cominciato a sottopormi a una serie di visite e di terapie fisiche cicliche»

Portando anche un fastidioso divaricatore d’acciaio.

Roberta Lanfranchi la dura infanzia

Da piccola infatti, come racconta Roberta, ha potuto rinunciare al divaricatore di ferro, per dedicarsi a degli esercizi in modo da rafforzare i suoi muscoli e renderli più elastici. Da quel momento in poi Roberta non ha voluto più lasciare la danza, dedicandosi con passione a questa bellissima disciplina.

La danza infatti le ha regalato un enorme successo televisivo e nel mondo dello spettacolo. Ma a quanto pare, il suo problema all’anca non è del tutto sparito e a 40 anni, il dolore alle articolazioni e tornato. La ballerina infatti ha iniziato ad avere i primi sintomi qualche anno fa, ignorandoli completamente, finché il dolore non è diventato insopportabile.

La Lanfranchi infatti racconta che ha dovuto recarsi in ospedale e sottoporsi a diverse sedute di tecaterapia, fisioterapie e ginnastica. Fortunatamente per la bella Roberta questo piccolo problema da superare non è un ostacolo per la vita professionale e privata, infatti anche con piccoli accorgimenti la bella conduttrice riesce a condurre una vita serena e del tutto normale.