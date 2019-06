Roberta Giarrusso, incidente per la figlia: panico prima delle nozze

Roberta Giarrusso è pronta a convolare a nozze con il compagno Riccardo di Pasquale, ma è successo qualcosa che l’ha messa in estrema preoccupazione…

Roberta Giarrusso è finalmente pronta a sposare il fidanzato Riccardo Di Pasquale, con cui ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express. Il giorno in cui convoleranno a nozze è fissato per domenica 16 giugno a Roma e non mancano emozioni e imprevisti.

Tra questi il piccolo incidente che ha avuto Giulia, la meravigliosa figlioletta di due anni di Roberta e Riccardo. La bambina, come raccontato dall’attrice a Vieni da me, si è fratturata la clavicola giocando sui gonfiabili e il grande giorno sarà costretta ad indossare un tutore.

Roberta ha una relazione stabile con il compagno da ben 4 anni

Un oggetto di certo particolarmente scomodo d’estate. Eppure per fortuna la bambina adesso sta meglio e non mancherà al grande evento dei suoi genitori, durante il quale sarà una delle damigelle assieme alla sorellina minore di Roberta e agli altri due figli che Riccardo ha avuto da una precedente relazione.

I due si sono conosciuti nel corso delle riprese di un film (Di Pasquale possiede una casa di produzione) e non si sono più lasciati per 4 anni. Il matrimonio è stato stabilito per il 16 giugno in quanto soltanto in quella data gli era possibile usufruire del castello di Tor Crescenza, egregia e rinomata location romana, dove, pochissimo tempo fa, si è svolto pure il matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta.

L’evento sarà fatto in grande

All’evento, come rivelato dalla Giarrusso, ci saranno oltre 200 invitati e il rito civile verrà svolto all’aperto. La mamma di Roberta, che è un’artista, si è premurata dell’organizzazione delle bomboniere, che saranno commestibili.

“In questi giorni non riesco a dormire, sono molto agitata e piango sempre”

Ha dichiarato Roberta Giarrusso a Vieni da me. Insomma, l’ex modella sta avvertendo la tipica agitazione prematimoniale, che è comune a tante donne che stanno per sposarsi.