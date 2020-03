Roberta Faella, scomparsa nel nulla con i figli: le rivelazioni inaspettate del marito

La scomparsa di Roberta Faella, la giovane mamma di Scampia, è ancora avvolta nel mistero. Le parole del marito a “Chi l’ha visto?”.

Dov’è finita Roberta Faella, la donna scomparsa insieme ai suoi due figli dal quartiere Scampia di Napoli?

La scomparsa di Roberta Faella

Sono ormai 7 giorni che di Roberta Faella si sono perse le tracce. La giovane mamma è sparita dal quartiere Scampia, dove vive insieme al marito, portando con sé i suoi due bambini, Antonella, di 5 anni e Francesco, 18 mesi.

Come riporta anche Leggo, era il 26 febbraio quando Roberta sparì nel nulla. La ragazza avrebbe lasciato volontariamente la sua abitazione, senza portare denaro con sé. La famiglia ed il marito Carmine hanno lanciato numerosi appelli per cercare di ritrovare la ragazza, ma per ora la sua scomparsa è ancora avvolta nel mistero.

È plausibile che qualcuno la stia aiutando a nascondersi.

Le rivelazioni del marito

Il caso di Roberta Faella, la giovane mamma scomparsa da Scampia la scorsa settimana, è arrivato ai microfoni della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.

Il marito della ragazza ha raccontato alla Sciarelli che la sera prima della scomparsa, lui e Roberta avevano avuto una discussione.

Francesco, il loro bimbo più piccolo, stava saltando sul letto, quando è caduto, così Roberta e Carmine avrebbero iniziato a litigare. Stando alle dichiarazioni del marito, la lite sarebbe stata solo verbale, ma sarebbero volate parole pesanti.

“Sei una cattiva madre”

avrebbe urlato a Roberta, che la mattina seguente è scomparsa nel nulla. Carmine è però convinto che la famiglia della moglie sappia dove la ragazza si nasconda.

Dopo la lite di quella sera, Carmine avrebbe voluto chiederle scusa, ma poi aveva deciso di aspettare la mattina seguente. Il giorno dopo però Roberta non c’era più e ora Carmine ha lanciato un appello perché sua moglie ed i bambini facciano presto ritorno a casa.