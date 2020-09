Ricordate Roberta di Non è la Rai? Oggi a 47 anni è irriconoscibile – FOTO

Era uno dei volti di punta di Non è la Rai, oggi è cambiata completamente, scopriamo com’è diventata Roberta Carrano

Vediamo insieme come si è trasformata la vita di Roberta Carrano, dopo il grande successo nella trasmissione di Mediaset!

Il successo di Roberta Carrano a Non è la Rai

Vi ricordate di Roberta Carrano? Era una delle biondine più amate di Non è la Rai! Aveva un iconico caschetto biondo con frangetta, molto simile a quello della celebre Raffaella Carrà.

Nata il 19 novembre del 1973 a Roma, la giovane era molto apprezzata nel corso di Non è la Rai, ma, a differenza di altre colleghe, ha scelto un’altra strada rispetto a quella del mondo dello spettacolo.

Dopo la conclusione dell’esperienza nella trasmissione di Gianni Boncompagni, ha scelto tutt’altra strada: sogna di fare l’arredatrice di interni e ha già aperto un negozio di mobili in Via Flaminia, a Ponte Milvio, nella sua Roma dove è nata e cresciuta.

La Carrano ha smesso da tempo i panni della donna del mondo dello spettacolo, anche se dopo Non è la Rai ha raccolto altre esperienze televisive.

Ad esempio, ha condotto Rock’n’roll con Orietta Berti ed è stata autrice e conduttrice di un programma musicale per Rai International.

Il cambiamento di Roberta dopo la tv

Nel 2005 l’addio definitivo dalle scene televisive, per dedicarsi all’arredamento, una sua grande passione.

Per questo, assieme alla sorella Valentina, ha aperto un negozio di arredamento, ammettendo che il mondo dello spettacolo non le manca, perché il modo attuale di fare tv non fa proprio per lei.

La donna è molto cambiata anche esteticamente, come mostra una foto che circola sul web e che la ritrae sorridente: