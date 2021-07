Roberta Carluccio sotto attacco per una storia: “Vai a raccogliere i fagioli”

La modella e influencer è stata attaccata dopo aver commesso una gaffe incredibile su Instagram, ecco cos’è successo.

Avete presente Roberta Carluccio? La donna è amatissima sui social, ma spesso viene anche attaccata.

E’ proprio questo che le è successo nelle ultime ore, vediamo insieme perché!

Il successo di Roberta Carluccio

Roberta Carluccio è un’influencer amatissima sui social, in particolare su Instagram, dov’è seguita da più di 1,8 milioni di followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Carluccio (@roberryc)

La donna è apparsa anche in televisione e al cinema come nel documentario RAI “Le Terre dei Savoia”, in “Signorina Effe”, a “Temptation Island “2017, a “Le Iene” nel 2018 e in “Natale a Roccaraso”, il primo Film Web Italiano in onda sul canale Youtube della RAI dal dicembre 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Carluccio (@roberryc)

Ogni giorno posta scatti e filmati incredibili sui social, che mostrano tutta la sua bellezza. La donna è venerata come una dea specialmente dai maschietti, ma c’è anche chi non le perdona le assurde gaffe che commette di tanto in tanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Carluccio (@roberryc)

Gli attacchi terribili alla modella e influencer

Poche ore fa, Il Musazzi, influencer noto sul web e su Instagram per i suoi video divertenti, che però fanno riflettere, ha postato un filmato nel quale parla di alcuni influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Musazzi (@ilmusazzi)

Tra questi c’è Roberta Carluccio, della quale è stata riportata una storia Instagram, dove chiede ai suoi followers se in Albania, Stato che vorrebbe presto visitare, ci sia il mare.

Il Musazzi non ha perdonato la gaffe di Roberta e ha addirittura chiesto a un giovane cittadino albanese di intervenire, per mettere in riga l’influencer.

“Vai a raccogliere i fagioli”

Con queste parole, il ragazzo non le manda a dire. Cosa risponderà la bellissima modella?