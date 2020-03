Chi è Roberta Beta, l’ex gieffina e attuale conduttrice radiofonica, madre di Filippo, single dopo la rottura con l’ex fidanzato che l’avrebbe tradita

Scopriamo tutti i segreti di Roberta Beta, dall’infanzia alla formazione accademica, dai primi lavori nel mondo dello spettacolo italiano agli importanti ruoli ricoperti in radio, dalla vita privata con il figlio Filippo fino ad arrivare a quella sentimentale con i numerosi flirt degli ultimi anni.

Chi è Roberta Beta

Nasce a Roma, il 2 agosto del 1965, sotto il segno zodiacale del Leone.

Dopo il diploma al Liceo Linguistico, lavorava presso l’ufficio stampa di un’azienda del settore merceologico. Entra a far parte del mondo dello spettacolo nel 2000, quando partecipa alla prima edizione del Grande Fratello, condotto da Daria Bignardi.

Dopo l’esperienza nel reality show di Mediaset, la Beta conduce diversi programmi su Radio2 come I topi ballano (2001-2002), Cammello (2001-2002), Ambra e gli Ambranati (2001) e Speciale Firenze Live Stazione Leopolda (2001/2002).

Fino al 2007 è tra le inviate de La vita in diretta. Successivamente partecipa al reality Single nel mondo (2009). Dal 2016 presenta il suo programma intitolato “Fattore Beta” su Radio Incontro Donna.

Tradimento e curiosità

La conduttrice radiofonica ha avuto numerosi flirt nell’arco della sua vita. In passato è stata legata a Marco Senise e poi con Maurizio Irti.

Da Igor Napolitano, consulente finanziario con cui sarebbe stata insieme per quattro mesi, ha avuto un figlio, Filippo, nato a Roma nell’aprile del 2002.

Nel 2013 aveva intrapreso una relazione con un altro uomo, che avrebbe lasciato da qualche anno per via dei suoi tradimenti, come ha dichiarato in recenti interviste.

Oggi risulta essere single, ma alla ricerca di un uomo che le faccia perdere la testa. Nel frattempo si dedica al 100% alla cura dell’unico uomo della sua vita, il figlio Filippo, al quale è molto legata.