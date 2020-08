Robert Trump, il fratello del presidente Usa è ricoverato in gravi condizioni

Il fratello di Donald Trump, Robert, è ricoverato in gravi condizioni a New York. Per questo motivo, il presidente si recherà lì per fargli visita nelle prossime ore.

Robert Trump è il fratello minore di Donald, con i suoi 72 anni. A riportare le sue gravi condizioni di salute sono stati i media americani.

I due hanno un ottimo rapporto

Robert Trump, il fratello minore del presidente degli Stati Uniti, è ricoverato ed è in gravi condizioni di salute. A riportarlo, alcuni media americani. I due si tolgono soltanto due anni di differenza.

Stando a quanto riferito da Kayleigh McEnany, portavoce della Casa Bianca, sarebbero molto legati. Nelle prossime ore il presidente è atteso a New York per fare visita in ospedale al fratello. Il commento a caldo del Tycoon è stato quello di sperare che le condizioni di salute del fratello migliorino.

Ulteriori dettagli sulle condizioni di Robert Trump saranno fornite prossimamente ma non era nuovo ai ricoveri. L’uomo, infatti, era già stato ospedalizzato a giugno, per più di sette giorni al Mount Sinai di New York.

Chi è Robert

E’ diventato noto ai media per aver interrotto la pubblicazione del libro di critica sull’operato di suo fratello. Il libro avrebbe dovuto intitolarsi Troppo e mai abbastanza.

Robert è il più piccolo di cinque fratelli, di cui uno, Fred, morto a 43 anni nel 1981. L’infanzia dei due fratelli, molto vicini d’età, è stata spassosa: Donald si divertiva a fare scherzi di ogni tipo al fratello minore. Tra questi sottrargli i giochi preferiti per nasconderli.

Per quanto riguarda gli affari di famiglia, Robert ricopre il ruolo di direttore esecutivo, senza mai voler fare vita pubblica. Per quanto riguarda la vita privata, si è divorziato nel 2007 dopo ben 25 anni di matrimonio.

E’ dal 2007 che vive nella valle dell’Hudson, a Millbrook. Si è poi risposato a marzo con Ann Maria Pallan, la sua segretaria.