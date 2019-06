Dramma a Robecco, due disabili cadono nel Naviglio: ricerche disperate per uno dei due uomini

Un vero e proprio dramma a Robecco con due disabili che sono caduti nel Naviglio. Ora la ricerca è disperata per uno dei due uomini non ancora trovati

A Robecco due disabili sono caduti sul Naviglio e uno dei due risulta ancora essere disperso tra le acque. Ecco gli aggiornamenti della triste vicenda.

Cosa è successo a Robecco?

Questa mattina alle ore 10 due ragazzi con una bicicletta a tre ruote sono caduti sul Naviglio Grande, mentre percorrevano la strada ciclabile.

I due giovani stavano partecipando alla gita di gruppo con una comitiva di disabili e accompagnatori, quando con le loro biciclette speciali sono scivolati dentro l’acqua.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, 118 con due ambulanze e Carabinieri per l’immediato salvataggio. Secondo i primi aggiornamenti, confusi e da confermare, uno dei giovani è stato trovato e portato a riva ma le sue condizioni sono gravissime.

Il ragazzo era in arresto cardiaco, con rianimazione sul posto per poi essere trasportato urgentemente all’Ospedale San Raffaele di Milano con l’elisoccorso.

A due ore dal tragico incidente, non si trovano tracce del secondo ragazzo di 27 anni e si teme sia impossibile recuperarlo ancora in vita. Nel mentre è stato avvistato il triciclo del disperso, che verrà recuperato in un secondo momento.

I Carabinieri sono sul posto per cercare di ricostruire l’intera dinamica della grave vicenda, in quanto non sembra chiaro come sia potuto accadere.