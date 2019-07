Robbie Williams, il dramma ‘Non riuscivo ad alzarmi’: un male devastante ha colpito il cantante

Robbie Williams, ‘Non riuscivo ad alzarmi dal letto’. Il cantante racconta il suo dramma segreto al ‘The Sun’

Robbie Williams, il front man dei Take That, confessa al ‘The Sun’ di aver vissuto un periodo davvero molto difficile.

Un male devastante, che non gli consentiva neanche di alzarsi dal letto. Ecco il dramma segreto del cantante raccontato al tabloid britannico: ‘Solo ora riesce a parlarne’.

Robbie William: un periodo difficile

Robbie Williams, si confessa in una lunga intervista al tabloid britannico ‘The Sun’.

Il cantante e front-man dei take that parla a cuore parto di uno dei periodi più difficili della sua vita in cui ha sofferto di un male interiore, che lo ha devastato, una grave forma di ‘agorafobia’, a causa della quale gli era difficile addirittura uscire dalla propria abitazione.

L’agorafobia è il timore ossessivo, di stare negli spazi aperti paura di stare negli spazi aperti.

Un dramma di cui è stato vittima tra il 2006 e il 2009, e che solo ora il cantante riesce a raccontare.

La sua agorafobia, è stato anche motivo del suo silenzio e assenza dalle scene televisive e musicali:

‘La mia carriera era diventata stratosferica, e mi ha portato su Marte’

esordisce così Robbie Williams, nella sua lunga intervista al The Sun, poi prosegue:

‘Avevo bisogno di tempo per riprendermi il mio equilibrio e rimettermi in sesto. Erano il mio corpo e la mia mente che mi dicevano che non dovevo andare da nessuna parte, che non potevo fare nulla. Mi stava dicendo di aspettare, quindi mi sono letteralmente seduto ed ho aspettato’

poi mette a nudo i disagi provati a lungo a causa della sua agorafobia:

‘Sono stato agorafobico dal 2006 al 2009. Quegli anni li ho trascorsi indossando un kaftano di cashmere, mangiando Kattle Chips e facendo crescere la barba’

Se oggi offre ancora al suo pubblico, il suo carisma, la sua voc e la sua energia, Robbie Williams lo deve principalmente ai Take That, rivela il cantante.

Nel 2009 infatti vi è stata la ‘Reunion del gruppo’, il quale l’ha sempre supportato affinchè potesse vincere le sue paure.

Paure che gli hanno impedito di prendere parte a rinunciare a numerose opportunità professionali, come la collaborazione ad ‘American Idol’ e un contratto da 15 milioni di sterline, oltre che a un mega concerto negli Stati Uniti.

Ora però sembra essere tutto passato, e si dice pronto a ritornare in carreggiata.