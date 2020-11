Roba bollente al Grande Fratello Vip 5. Le telecamere ci prendono gusto e il sito web del reality show è costretto a pixellare il filmato. Cosa è successo? Presto detto: Selvaggia Roma mostra il suo décolleté da cardiopalma.

Di fronte ai dati Auditel sconfortanti, al Grande Fratello Vip 5 si decide di tirare fuori l’artiglieria pesante. L’esuberanza e le manie di esibizionismo prendono il sopravvento e alcuni concorrenti diventano incontenibili.

Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, l’ingresso di Selvaggia Roma non è passato affatto in sordina. La vulcanica new entry di Alfonso Signorini ha portato con sé una vera e propria dose di adrenalina e vitalità, che il pubblico attendeva da tempo.

Selvaggia Roma, che sin dal suo ingresso ha calamitato l’interesse social-mediatico per via dei suoi presunti flirt con due protagonisti del reality, ha monopolizzato l’attenzione delle telecamere offrendo un momento di trash televisivo all’ennesima potenza.

GF Vip 5, Selvaggia Roma scatenata mostra il décolleté

Poiché a Selvaggia Roma delle telecamere importa meno di zero, venerdì sera si è lasciata andare ad una vera performance hot. Giocando con le telecamere della casa, la nuova inquilina ha mostrato un lato di sé che ha lasciando Tommaso Zorzi stupefatto.

La trentenne romana, che non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica e plastica, ha esortato Tommaso Zorzi a esprimere un parere sul suo décolleté. Gli ha concesso una palpatina e lui ha approvato la qualità delle protesi.

L’influencer milanese si è complimentato per il davanzale da dieci e lode di Selvaggia e per il lavoro magistrale del chirurgo che l’ha operata. Questo è bastato per allentare i freni inibitori della regia, che ha dato il meglio di sé con grandi inquadrature e zoom.