Riverdale, la serie più vista su Netflix: trama, personaggi e curiosità

Riverdale è la serie tv statunitense che concilia il drama e il thriller e che sta coinvolgendo sempre di più il pubblico italiano

Scopriamo la trama di Riverdale, su cosa si focalizzerà la quarta stagione della serie tv americana e i motivi del grande successo su Infinity e Netflix.

Al primo posto su Netflix

Riverdale è una serie tv nata nel 2017 come adattamento per The CW dal capo creativo degli Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa.

Prodotto dalla Warner Bros, il telefilm è giunto ora alla sua quarta stagione, trasmessa in Italia su Premium Stories, canale televisivo a pagamento edito da Mediaset e disponibile sulle piattaforme Sky Italia e Infinity a partire dall’11 marzo 2020.

Su Netflix, invece, è possibile visionare soltanto le prime 3 stagioni.

Cos’è Riverdale

“Riverdale” è una città misteriosa, ricca di segreti. La trama ruota attorno ai problemi che coinvolgono i protagonisti, le cui soluzioni sembra debbano essere trovate anche dagli spettatori.

I misteri di Riverdale assumono, inizialmente, connotati banali, ma il fine è proprio quello di stupire con un finale che spiazza e rivela esattamente il contrario.

A cos’è dovuto il successo?

La serie tv attira il pubblico grazie alla sua trama contorta. Si passa da diversi generi: dal thriller al romantico, dal crime al fantascientifico.

I protagonisti sono i quattro giovani Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones.

Nel corso delle stagioni, i 4 ragazzi si destreggiano tra misteri insoluti e segreti mai svelati, come se fossero degli investigatori.

Trama della nuova stagione

La trama della quarta stagione si focalizza sul periodo immediatamente successivo alla scomparsa di Gryphons & Gargoyles e alla fuga dei membri della Fattoria dalla città di Riverdale.

Qui Archie e i suoi amici frequentano il loro ultimo anno di liceo, ma nel frattempo ricevono delle misteriose videocassette anonime, che daranno inizio a un nuovo mistero.