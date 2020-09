Rivara, l’ultimo saluto al piccolo Andrea: i funerali del padre in forma privata

Rivara, l’ultimo saluto al piccolo Andrea: i funerali del padre in forma...

Centinaia di palloncini bianchi e le note di Robbie Williams per l’ultimo saluto ad Andrea Poma, l’11enne ucciso dal padre la scorsa domenica.

Ancora nessuna data invece per i funerali di Claudio Baima Poma, che si svolgeranno, presumibilmente, la prossima settimana in forma privata.

L’omicidio e l’ultimo abbraccio

Un omicidio-suicidio che ha sconvolto la piccola comunità di Rivara, in provincia di Torino, quello avvenuto la scorsa domenica notte in un’abitazione di via Beltrama.

Andrea Poma, 11 anni, è stato ucciso dal papà con un colpo di pistola al cuore. L’uomo, Claudio Baima Poma, ha puntato poi l’arma verso di sé e si è tolto la vita.

I corpi di padre e figlio sono stati ritrovati abbracciati, sul letto, quando ormai era troppo tardi. Da una perquisizione nell’abitazione è emerso che l’uomo avesse in casa 70 proiettili custoditi in una busta.

La pistola con cui è stato ucciso il bambino aveva un silenziatore fai da te, il che lascerebbe pensare ad una premeditazione.

Prima di compiere l’omicidio-suicidio, il 47enne aveva scritto un lungo post sulla sua pagina Facebook per annunciare quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Accuse contro l’ex compagna, Irene Pezzetti.

L’ultimo saluto ad Andrea Poma

Centinaia di palloncini bianchi e le note di Robbie Williams hanno suonato questo pomeriggio per dare l’ultimo saluto ad Andrea Poma.

I funerali del piccolo si sono celebrati nel parco di Villa Ogliani, sede del municipio del piccolo comune in provincia di Torino. In prima fila la mamma di Andrea, con indosso una maglietta con il volto del bambini.

Tanti anche gli amici di scuola dell’11enne presenti ai funerali. Il sindaco della città aveva proclamato il lutto cittadino.

Per quelli del papà, che si svolgeranno in forma privata, bisognerà aspettare la prossima settimana.