Riutilizzare le bucce di limone in modo fantasioso: 5 idee creative e utili

Le bucce di limone possono essere impiegate in tanti modi diversi e fantasiosi oltre che molto utili, sarà ancora più semplice che buttarle via!

Il limone ha ottime proprietà antibatteriche, antisettiche ed è naturalmente dotato di un delizioso profumo, quindi perché gettare via la buccia? Riutilizzatela sapientemente per creare maschere per la pelle o per i capelli, scrub corpo o un detersivo!

Come riutilizzare le bucce di limone: 5 idee fantasiose

Lozione lucidante per capelli spenti

Fate bollire dell’acqua con le bucce di limone e del succo. Quando sarà tiepida utilizzatela per risciacquare i capelli, saranno più lucenti e profumati!

Detergente per pelli grasse

Strofinate la parte interna della buccia di limone sul viso già deterso: eliminerete le impurità e l’eccesso di sebo.

Detersivo fai da te

Crea un detersivo fai da te utilizzando le bucce di limone:

Metti a bollire 1 tazza di aceto, poi versalo in un barattolo ermetico con dentro le bucce di limone intero. Dopo averlo fatto fermentare 2 settimane uniscilo ad 1 tazza di acqua, 1/2 tazza di aceto e 1 cucchiaio di sapone neutro. Versa tutto in uno spruzzino e utilizzalo per pulire la casa! Attenzione alle superfici delicate, limone e aceto possono essere corrosivi su alcuni materiali.

Candela profumata per la casa

Vi servirà 1 limone per creare 2 candele. Tagliate a metà il limone e rimuovete con uno scavino tutta la polpa fino a lasciare solo la buccia.

Fate colare all’interno del guscio di buccia di limone la cera calda aromatizzata con olio essenziale, inserite lo stoppino e la candela sarà pronta.

Scopri come creare in altri semplici modi delle candele al limone fai da te!

Acqua detox

Lasciate in infusione le bucce di limone e un po’ di succo in una brocca di acqua fredda per almeno 1 ora. Gustatela con qualche cubetto di ghiaccio aggiuntivo, sarà dissetante e detox!

