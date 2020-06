Ritrova il sorriso accanto ad un altro uomo, Anna Tatangelo dopo la rottura con Gigi D’Alessio: la foto sui social diventa virale

Anna Tatangelo di nuovo felice dopo la rottura con Gigi D’Alessio, lo scatto nelle storie di Instagram in compagnia di Giuseppe

La cantante Anna Tatangelo è molto attiva sui social, in particolare su Instagram. L’artista di Sora pubblica spesso scatti riguardanti la sua quotidianità, tra il figlio Andrea, l’attività fisica, la musica e la moda.

Qualche giorno fa la Tatangelo ha pubblicato una storia che la vede in compagnia di un uomo, di cui gli utenti hanno cercato di scoprire l’identità.

Anna Tatangelo di nuovo felice

Ha ritrovato il sorriso Anna Tatangelo, che nei suoi ultimi post appare più solare che mai. La cantante classe ’87 sembra serena, nonostante la rottura con Gigi D’Alessio.

La coppia si è separata, lasciando tutti i fan a bocca aperta: dopo aver superato un periodo di crisi, i due si sono lasciati di nuovo e, questa volta, pare definitivamente.

Ora, la Tatangelo si mostra di nuovo con il sorriso nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo ufficiale su Instagram. Ad attirare l’attenzione degli utenti, però, è una storia in particolare, che mostra Anna in compagnia di un uomo misterioso.

Chi è l’uomo nella storia con Anna

Non è passata inosservata la storia su Instagram della Tatangelo, in cui si mostra in un giardino sotto il sole accecante di giugno. La cantante non è sola, ma in compagnia di un uomo molto giovane.

I fan della cantante si sono chiesti chi sia: si tratta di Giuseppe, il fratello dell’artista. I due, a causa degli impegno, non si vedono molto spesso e non compaiono quasi mai in pubblico, ma sono molto legati.

Giuseppe è anche diventato padre di bambino che adesso ha due anni e che è la gioia di zia Anna. La Tatangelo ha altri due fratelli, oltre a Giuseppe, Maurizio e Silvia, con i quali condivide un rapporto molto speciale.