Recentemente Barbara D’Urso è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi insieme al suo ex fidanzato. Ritorno di fiamma per la coppia? Le foto sono diventate subito virali

Barbara D’Urso è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano. Onnipresente sulle reti Mediaset, è stata dichiarata Regina di Canale Cinque, con il suo Live Non è La D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque.

Ciò nonostante, non si sa molto riguardo alla sua vita privata, che tiene sempre riservatissima. Recentemente però i paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’hanno pizzicata insieme al suo ex fidanzato. Ritorno di fiamma per la coppia? Scopriamo di chi si tratta.

Barbara D’Urso, pizzicata insieme a Felice Massa

Sono diventate virali le foto pubblicate dal settimanale Chi nel suo ultimo numero andato in stampa. L’articolo dedicato alla bella conduttrice partenopea, è stato intitolato ‘A Volte ritornano’.

Infatti la bella Barbara D’Urso è stata pizzicata insieme al suo ex fidanzato Felice Massa con il quale ha avuto una relazione nel 2013.

Le foto scattate molto probabilmente prima che la Lombardia fosse dichiarata Zona Rossa, li vedono insieme mentre si godono una cena al centro di Milano (l’articolo continua dopo la foto).

Barbara d’Urso ritorno di fiamma con Felice Massa?

Dopo la romatica cena al centro di Milano, Felice Massa riaccompagna la conduttrice a casa in auto.

I paparazzi del settimanale Chi, non hanno però immortalati gesti affettuosi o effusioni, ma da quanto si evince da quanto pubblicato dal magazine, l’avvocato l’avrebbe aspettata sino al momento della sua entrata nel porto di casa.

Che si stia riaccendendo la fiamma tra i due? Staremo a vedere.