Ritorno al futuro torna a far parlare di sé a distanza di 30 anni dall’uscita del terzo capitolo della saga, con la risoluzione di un buco di trama da parte di Bob Gale

Scopriamo insieme qual è il buco di trama risolto dallo sceneggiatore di Ritorno al futuro!

Il buco di trama di Ritorno al futuro

Sembra essersi risolta la questione intorno a uno dei buchi di trama presenti nella sceneggiatura di Ritorno al futuro, secondo i fan.

Il pubblico della trilogia diretta da Robert Zemeckis, infatti, nel corso degli anni si è posto un quesito che fino a questo momento non era stato risolto dai piani alti. A distanza di di 30 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo di Ritorno al futuro, Bob Gale ha deciso finalmente di risolvere il mistero.

Bob Gale altri non è che lo sceneggiatore della trilogia e chi meglio di lui, quindi, avrebbe potuto mettere la parola “fine” alla questione.

La soluzione di Bob Gale

Durante un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter, Bob Gale ha evidenziato la problematica relativa alla dinamica tra Marty McFly e i genitori Lorraine Baines e George McFly.

Molti dei fan si sono sempre chiesti come mai né la madre né il padre ricordassero nel 1985 di aver conosciuto il loro terzo figlio, prima ancora che nascesse, nel 1955, o comunque, se non lui, un Levis Strauss (in America Calvin Klein) che gli è incredibilmente somigliante.

Gale risponde ai fan: