Ritorno a Scuola, la nuova idea per gli studenti: “Banchi moderni e singoli”

Ritorno a Scuola, la nuova idea per gli studenti: “Banchi moderni e...

Il Ministro Azzolina parla del ritorno a scuola e della nuova idea in merito ai banchi singoli e moderni di nuova generazione.

Ritorno a scuola per tutti gli studenti il 14 settembre e il Ministro Azzolina parla di come potrebbero essere i nuovi banchi singoli e di grande aiuto per la sicurezza.

Le parole del Ministro Azzolina

Il Ministro Azzolina ha confermato il ritorno nelle classi dal 14 settembre e verranno introdotti banchi di nuova generazione, singoli e che mantengono il distanziamento sociale in totale sicurezza.

Questo modo sarà quindi ottimale per garantire l’innovazione della didattica, mantenere la distanza:

“per l’acquisto ci darà una mano il commissario per l’emergenza”

Intervista al Messaggero dove ha voluto dare in anteprima la notizia di questa novità assoluta per gli studenti:

“gli ingressi scaglionati servono ad evitare il sovraffollamento non solo davanti alle scuole ma anche sui bus. ci organizzeremo per evitare il più possibile disagi e lavorando per fasce d’età”

Tutte le cose che ci sono da fare per garantire il distanziamento dovranno essere fatte:

“metteremo in pratica le soluzioni scuola per scuola insieme ai tavoli regionali che sono già partiti. il primo di settembre gli istituti saranno già aperti per chi è rimasto indietro e vuole fare lezione”

Per quanto riguarda l’obbligo della mascherina per tutti gli alunni che hanno più di sei anni, il Ministro Azzolina ha evidenziato che dovrà valutare questa importante misura a partire dalla seconda metà di agosto.

Una rivoluzione in termini di organizzazione e sicurezza per gli studenti che rientreranno in classe il 14 settembre.