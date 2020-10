Ritiro urgente alimentare, prodotto congelato pericoloso ritirato per rischio chimico

Prodotto congelato ritirato dai negozi per rischio chimico: le analisi rivelano tracce di mercurio. I dettagli per riconoscere il lotto.

Il Ministero della salute ha diramato una notifica di allerta alimentare: ritirato dal commercio un prodotto surgelato per rischio chimico.

La notifica pubblicata sul sito web dedicato alle segnalazioni di ritiri alimentari è di sole 24 ore fa, resa nota il 16 ottobre 2020.

Per assicurare ai consumatori qualità e sicurezza si raccomanda di leggere attentamente la segnalazione. Grazie ai dettagli in essa riportati i consumatore dovrebbero accertarsi di non averlo acquistato. In caso contrario non va per nessuna ragione consumato poiché potenzialmente pericoloso: va restituito al negozio per essere rimborsati.

Ecco i dettagli dell’allerta diramata.

Pesce spada al mercurio ritirato

Il Ministero della salute ha notificato ai consumatori il ritiro di un lotto di pesce spada surgelato contaminato per rischio chimico: tracce di mercurio sono risultate dalle analisi.

Il marchio del prodotto ritirato è Acquario e il nominativo preciso del prodotto è: Trance di pesce spada esp 1/2 surgelato. Le analisi di autocontrollo hanno dimostrato la presenza di mercurio nel pesce, una dose eccessiva e preoccupante che ha subito fatto ordinare il ritiro dal commercio.

Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto viene commercializzato è: Acquario SNC di Petrucci Paolo e Maurizio situato in Via Lucrezia Romana, 89- 00043 Ciampino (RM).

Nei negozi il prodotto è venduto in loti singoli distribuiti in cartoni e ognuno pesa 6,5 kg. Il numero identificativo del lotto è 2007297598 e potete usarlo per riconoscere il pesce spada contaminato.

La data di scadenza o termine ultimo di conservazione apposta sulla confezione di pesce spada è 27/01/2022.

L’azienda produttrice del pesce spada contaminato è l’azienda Brasmar Comercio de Produtos Alimentares SA. La sede dello stabilimento è situata in Avenida Ferreira de Castro 73 a Guidões, Trofa, in Portogallo.

Il marchio di identificazione dello stabilimento produttore è PT 1356PP CE).

Non essendo adatto alla consumazione si raccomanda ai consumatori, in via del tutto precauzionale, di non mangiare il pesce spada segnalato. Nella notifica del Ministero della Salute è fortemente consigliato ai consumatori di restituirlo subito al negozio dov’è avvenuto l’acquisto.