Ritiro prodotto, la decisione di Decathlon: “Restituitecelo, rischio potenziale di lesioni”

Decathlon ha diramato un avviso per il ritiro di un prodotto che possiede un rischio potenziale per infortuni e lesioni. Ecco di cosa si tratta

Sul sito di Decathlon è stato posto un avviso per il ritiro prodotto che potrebbe causare lesioni e incidenti.

Il prodotto Decathlon da restituire

Sul sito ufficiale dell’azienda leader che possiede negozi in tutta Italia – e non solo – è stato pubblicato un avviso per il ritiro del seggiolino portabimbi modello Baby 100 Bclip B “Twin” – come riporta anche FanPage e Ticinoonline

Tale prodotto potrebbe riportare lesioni e rischio di incidenti ma solo su alcuni lotti. Nello specifico l’azienda richiama i lotti che sono stati venduti da ottobre 2018 e novembre 2019.

Il codice dell’articolo interessato è 2538309, invitando tutti i suoi clienti a controllare il prodotto – scusandosi per questo grande disagio:

“quando sulla parte frontale della fibbia appare una striscia di colore blu, è stato riscontrato che il punto di aggancio della fibbia del bambino in alcuni casi può rompersi”

L’azienda leader in prodotti sportivi e non solo, invita quindi tutti i suoi clienti – come riporta il sito – a controllare non solo il codice prodotto ma anche se ci sia un riscontro con il problema sopra descritto.

Nel caso, la direzione chiede agli utenti di restituire il prodotto al negozio del brand più vicino a casa o quello di fiducia. Sarà cura dello staff sostituirlo con un modello uguale, con uno simile oppure procedere al rimborso totale del prezzo di acquisto.

In caso di dubbi o necessità di ulteriori informazioni vi consigliamo di chiamare il loro numero dedicato ai clienti o consultare direttamente il sito internet ufficiale.