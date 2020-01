Ritiro prodotto alimentare, la Coop lancia l’allarme: “Sono tossici”

Coop lancia l’allarme per l’ennesimo ritiro di prodotto alimentare di larga consumazione: ecco di cosa stiamo parlando, lotti e data di scadenza

Un nuovo ritiro prodotto alimentare con allarme che deriva direttamente dal colosso Coop. Ecco quale è il prodotto ritirato, lotto e data di scadenza.

Ritiro prodotto per rischio tossico

Dopo le uova, i formaggi e il tonno – ora è il momento di un nuovo prodotto alimentare che il colosso Coop ha ritirato per rischio tossico.

Per la precisione si tratta di una comunicazione sul sito ufficiale che riguarda la decisione di Probios, con il ritiro di alcuni lotti di barrette del marchio Lubs.

Le barrette indicate sono quelle al gusto vaniglia e mandorla/ banana e mandorla.

Le analisi di laboratorio sono state svolte in autonomia dal produttore e in quell’occasione sono stati scoperti i livelli di ocratossina A all’interno dei fichi che sono presenti tra gli ingredienti del prodotto.

Le barrette interessate sono le seguenti:

Banana e Mandorle lotto 19391 con Tmc 23/09/2020

Banana e Mandorle lotto 19433 con Tmc 20/10/2020

Vaniglia e Mandorle lotto 19461 con Tmc 11/11/2020

Le barrette dei lotti indicati sono state prodotte dall’azienda Lubs Gmbh distribuite in Italia dalla Probios.

Giovanni D’Agata – Presidente dello Sportello dei Diritti ha evidenziato:

“Il richiamo interessa solo alcuni supermercati della catena”

La ocratossina A è una microtossina che viene prodotta da alcune specie fungine. La segnalazione è avvenuta perché evidenziate come contaminanti degli alimenti.

Come sempre si invita a non consumare l’alimento e restituirlo al punto vendita più vicino. Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale della Coop o chiedere al punto vendita più vicino.