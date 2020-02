Ritiro prodotto alimentare, presenza di allergeni non dichiarati: richiamo per nota marca

Ritiro prodotto alimentare di nota marca da parte del Ministero della Salute, per la presenza di latte non dichiarato in etichetta. Ecco la marca, il lotto e la scadenza

Nuovo ritiro prodotto alimentare da parte del Ministero della Salute, che con una sua nota ha diffuso il richiamo per presenza di latte non dichiarato.

Lotto, marca e scadenza del prodotto ritirato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diffuso una nuova nota su un alimento che viene distribuito dai supermercati italiani. Si tratta delle sfoglie/ravioli congelati Spring Roll Pastry, marca Spring Home.

I lotti e le caratteristiche sono i seguenti:

FTYJ01 confezione con al suo interno 30 sfoglie

FTYJ02 confezione con al suo interno 40 sfoglie

FTYJ04 confezione con al suo interno 50 sfoglie

FTYJ05 confezione con al suo interno 50 sfoglie

FTYJ27 confezione con al suo interno 50 sfoglie

Con diversi formati e grandezze, scadenza in data 8 febbraio 2023.

Questo alimento è stato prodotto dall’azienda Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd di Singapore – Senoko Road 1. La sua distribuzione avviene tramite l’azienda Unionitrade Spa di Peschiera Borromeo di Milano – Via E. Mattei 1.

La motivazione di questo richiamo riguarda la presenza di latte che non è stato dichiarato sull’etichetta. Un componente molto importante per tutte le persone che potrebbero soffrire di allergia a certi componenti.

La dichiarazione è obbligatoria per legge, per questo il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno ritirare i lotti di cui sopra.

La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto alimentare e restituirlo al punto vendita di fiducia: gli utenti verranno rimborsati o il prodotto verrà sostituito.

È bene evidenziare che questo alimento surgelato è sicuro e non deve essere restituito per tutti i consumatori che non soffrono di intolleranza e/o allergia al latte.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute.