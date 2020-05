Ennesimo richiamo alimentare con il ritiro di latte, la richiesta di non consumare il prodotto: ecco i lotti e la situazione in Italia.

Quali sono i lotti e i dettagli sul ritiro del latte? Ecco cosa ha deciso l’azienda e quali sono i lotti da tenere in considerazione.

Quali sono i lotti di latte ritirati?

L’allarme è arrivato direttamente dalla Francia e l’azienda leader Carrefour ha diramato un comunicato specificando quali sono i lotti di latte che non devono essere consumati dai loro clienti. A evidenziare la notizia è il sito oulah specializzato in alimenti e richiami alimentari.

I lotti interessati da questo richiamo sono i seguenti:

Latte di provenienza campagna della Francia centrale, semi scremato UHT sterilizzato . La bottiglia è pari ad 1 litro marchio Carrefour con codice a barre 3.560.071.013.455. Il codice a barre per la confezione da sei bottiglie è il seguente: 3.560.071.013.479. Riportano il timbro sanitario codice FR 23-013-003 CE Lotto interessato 20 092 ZY – con scadenza al 29 agosto 2020.

. La bottiglia è pari ad 1 litro marchio Carrefour con codice a barre 3.560.071.013.455. Il codice a barre per la confezione da sei bottiglie è il seguente: 3.560.071.013.479. Riportano il timbro sanitario codice FR 23-013-003 CE Lotto interessato 20 092 ZY – con scadenza al 29 agosto 2020. Latte di montagna sterilizzato UHT semi scremato marchio Carrefour. Per la bottiglia da 1 litro il codice a barre è 3.270 190 204 374 – per la confezione da sei bottiglie il codice a barre è 3.270 190.430.049. Riportano il timbro sanitario codice FR 23-013 -003, lotti interessati numero 20 092 ZY e 20 093 ZY. Scadenze nell’ordine al 29 agosto 2020 e 30 agosto 2020.

Perchè il latte è stato ritirato dagli scaffali?

I lotti sopra descritti sono stati ritirati dagli scaffali a seguito di un controllo per la presenza di pezzi di plastica all’interno delle bottiglie.

Per motivi di sicurezza sono stati già stati ritirati dai supermercati e l’azienda chiede agli utenti di controllare i lotti acquistati e – nel caso – di non consumare il prodotto distruggendolo direttamente o restituendolo al supermercato stesso.

Qual è la situazione in Italia?

La situazione in Italia non è al momento stata ancora definita, come evidenzia il presidente dello Sportello dei Diritti Giovanni D’Agata.

Per ora non è dato sapere se il richiamo interessi anche il mercato italiano o meno e si attendono aggiornamenti in merito.

Articolo in possibile aggiornamento