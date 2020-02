Nota bambola ritirata per rischio tossico: il richiamo del Ministero della Salute

Ritiro giocattolo noto considerato pericoloso per la presenza di sostanze tossiche oltre i limiti. Ecco la marca, il lotto e le motivazioni.

Ritiro per un giocattolo di una nota marca: una bambola per le bimbe presenza alcune sostanze tossiche in quantitativo maggiore al consentito.

Bambola ritirata dal Ministero della Salute: lotto e motivazione

Il Ministero della Salute lancia un nuovo richiamo e questa volta per un giocattolo o meglio una bambola amata dalle bambine.

La bambola in questione è Le Fatine, prodotto dalla Ya Dasi Toys Factory in Cina e importato dall’azienda italiana Giaquinto Giocattoli Srl che ha sede a Vitulazio – Ce.

Il gioco richiamato ha il seguente codice a barre:

8-033641-040595

lotto 105

Secondo quanto evidenzia il Ministero della Salute attraverso il suo comunicato, la bambola è stata richiamata a causa della presenza di Ftalati in quantità superiori rispetto a quanto consentito dalla legge:

“il campione esaminato presso il laboratorio chimico s.c. di medicina di lavoro dell’ospedale di desio, risulta non conforme per presenza di ftalati vietati dal regolamento Reach”

Che cosa sono i Ftalati?

I Ftalati sono pericolosi in quanto intaccano il sistema riproduttivo e sono in grado di inibire la maturazione degli spermatozoi. Questi elementi tossici sono presenti in gran parte dei prodotti che si utilizzano normalmente come smalti, cosmetici, contenitori per gli alimenti e anche giocattoli.

Non è la prima volta che accade e non è il primo giocattolo che subisce un ritiro da parte del Ministero della Salute, per questo motivo.

Che cosa bisogna fare con la bambola Le Fatine?

Se è stata acquistata la bambola in oggetto con il numero di lotto e codice a barre indicato, il Ministero invita gli utenti a non farla utilizzare ai bambini ma di riportarla al punto vendita per ottenere un rimborso immediato.

Per maggiori informazioni, consultare direttamente il sito ufficiale del Ministero della Salute.