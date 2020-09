Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro di pesce contaminato. Possibili tracce di Listeria dalle analisi: ecco tutte le informazioni.

A causa di una contaminazione microbiologica il Ministero della salute ha indetto subito il ritiro di pesce contaminato.

I risultati dei test confermano che la consumazione di questo prodotto da parte dei consumatori è sconsigliata e pericolosa.

Il prodotto oggetto del richiamo diramato dal Ministero della Salute è commercializzato in diverse catene di supermercati e si sollecitano i consumatori a fare attenzione.

I controlli attuati giornalmente dalle autorità competenti volte ad assicurare la massima qualità e sicurezza dei cibi presenti nella canale distributivo nazionale sono sempre attivi. Le comunicazioni sono altrettanto tempestose per impedire che la salute dei consumatori possa essere messa a rischio.

Di seguito tutte le informazioni di cui necessitate per riconoscere il prodotto contaminato

Ritiro pesce contaminato: Salmone affumicato selvaggio

Il prodotto protagonista della notifica alimentare è del salmone affumicato selvaggio ed è oggetto anche della notifica numero 2020.3791 del sistema di allerta rapido RASFF.

Il marchio del prodotto è Salmone Selvaggio Sockeye Affumicato, la data del richiamo alimentare invece è 23/09/2020.

La denominazione di vendita è Salmone Selvaggio Sockeye Affumicato 100g. Il numero del lotto per riconoscerlo è 19152282 mentre la data di scadenza è il 16710/2020.

Il salmone selvaggio affumicato richiamato dalle autorità competenti è prodotto da Polar Salmon Hjerting Laks A/S.

La sede dello stabilimento produttivo è a H.E. Bluhmes Vej, a Esbjerg, in Danimarca. Il marchio di identificazione dello stabilimento invece è DK-1746.

Le analisi di sicurezze condotte sul prodotto segnalato hanno rivelato a possibile presenza di Listeria Monocytogenes.

Nella notifica di allarme alimentare il Ministero della Salute specifica un’avvertenza per i consumatori: a scopo precauzionale è bene non consumare questo prodotto come da segnalazione e riportarlo al negozio.

Come sempre potrà essere chiesta la sostituzione oppure il rimborso in denaro.

Infezione causata da Listeria

La Listeria Monocytogenes è un batterio pericoloso per la salute del nostro organismo. I sintomi che si presentano nel caso in cui si contrae un’infezione causata da questo batterio sono:

febbre

nausea

dolori muscolari

crampi

vomito e diarrea

Se avete accidentalmente consumato il salmone selvaggio affumicato contaminato potreste presentare uno o tutti i sintomi da intossicazione alimentare sopra elencati.

A prescindere dai sintomi se avete mangiato il salmone segnalato contattate il vostro medico curante e mettetelo al corrente dell’accaduto.