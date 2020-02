Allarme salmonella, salame di nota marca richiamato dal Ministero della Salute: lotto e scadenza

Ennesimo ritiro alimentare da parte del Ministero della Salute, che ha deciso di richiamare un salame di nota marca. Ecco lotto e scadenza del prodotto interessato.

Ritiro salame contadino: lotto e scadenza

Nella giornata di ieri il Ministero della Salute ha emesso un comunicato con il richiamo di un salame di nota marca. Lo stesso è il Salame Contadino prodotto dalla Società Salumeria Eustachio, sede a Casier Via M. Pantaloni 1 – nella provincia di Treviso.

Il lotto è il seguente:

P04316 con scadenza al 15 luglio 2020

La motivazione del richiamo è per la presenza di listeria e salmonella ed entrambi i batteri possono essere presenti all’interno di questo prodotto alimentare.

Giovanni D’Agata Presidente dello Sportello dei Diritti ha raccomandato – per motivi di sicurezza – di non consumare il prodotto del lotto sopra citato e restituirlo prontamente al punto vendita dove è stato acquistato.

Il rischio microbiologico per Salmonella e Listeria Monocytogenes non è da sottovalutare e per questo motivo il Ministero della Salute ha deciso di diffondere l’avviso di richiamo.

Per informazioni o dettagli il consiglio è quello di consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute o chiedere al punto vendita più vicino.

Che cosa è l’infezione da Listeria?

Gli esperti del settore evidenziano che questa infezione si rileva in molte varietà di cibi crudi oppure prodotti caseari: questo batterio viene eliminato grazie ai processi di pastorizzazione e cottura dei vari prodotti.

I sintomi generici dell’infezione sono febbre, nausea, diarrea e dolori muscolari. Il tutto viene accompagnato anche da perdita dell’equilibrio, confusione e emicranie.

Per qualsiasi tipo di informazione chiedere al proprio medico di fiducia.