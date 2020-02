Ritiro alimentare per rischio chimico: olio di nota marca richiamato dal Ministero della Salute

Nuovo ritiro alimentare su un olio di nota marca per rischio chimico: ecco cosa ha annunciato il Ministero della Salute

Il Ministero della Salute lancia un nuovo ritiro alimentare. Questa volta si tratta di un olio di nota marca da non consumare per rischio chimico.

Olio richiamato dal Ministero della Salute: lotto e data di scadenza

Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo ritiro alimentare e questa volta – dopo le uova, le barrette e gli altri prodotti – si tratta di olio.

L’olio a rischio è di sesamo tostato della marca Oh Aik Guan, commercializzato dalla Taico Snc che ha come sede lo stabilimento a Singapore – 54 Senoko Drive – 758234 ed è prodotto da Oh Aik Guan Food Industrial Pte Ltd di Singapore.

Il lotto interessato è contrassegnato dalla sua data di scadenza, ovvero il 22/05/2022 con confezioni da 5 litri. Secondo quanto si legge all’interno della nota del Ministero, l’olio conterrebbe una concentrazione massiva di PAH – idrocarburi aromatici policiclici – superiore ai minimi previsti per la legge.

Per questo motivo è da considerarsi a rischio chimico e il Ministero avrebbe chiesto il blocco immediato in merito al consumo e la vendita di quest’olio.

Il Ministero della Salute invita al non consumo in nessun caso e avverte:

“Se avete distribuito il prodotto a terzi siete pregati di informarli tempestivamente. Siete pregati inoltre di contattarci per informarci sul quantitativo i giacenza e concordare un rientro e/o un rimborso“.

Maggiori informazioni nelle prossime ore e sul sito ufficiale del Ministero della Salute.