Ritiro alimentare immediato, prodotto richiamato dagli scaffali d’urgenza

Ritiro alimentare appena diramato riguardante la zuppa di legumi e cereali Consilia per un’irregolarità: la sospetta presenza di botulino.

Venduta nei punti vendita Cadoro, quest’ultimo ha ordinato il ritiro del prodotto alimentare dal mercato in via precauzionale per garantire la sicurezza dei clienti che hanno già comprato il prodotto in questione.

Nelle situazioni di tossinfezioni da botulino le spore di quest’ultimo sono già presenti nella vaschetta del prodotto quando esce dallo stabilimento di produzione, ecco perché hanno prontamente diramato l’allarme e il conseguente ritiro dal mercato.

Informazioni utili su prodotto, ritiro e rimborso

Il prodotto soggetto al ritiro alimentare dal mercato è la zuppa di legumi e cereali Consilia.

La zuppa è prodotta dalla rinomata azienda ZERBINATI SRL con sede nello stabilimento a borgo San Martino in provincia di Alessandria (via Salmazza,7).

La confezione della zuppa è commercializzata nel formato di 620g al pezzo.

Il lotto interessato dal ritiro dal mercato è il 20-113 e ha come data di scadenza o termine minimo di conservazione il 01/06/2020.

Cadoro invita i clienti che hanno acquistato tale prodotto a non consumarlo e riportarlo direttamente al punto vendita dove lo hanno acquistato.

Solo in questo modo si potrà esercitare il diritto di essere rimborsati.

In alternativa al rimborso si potrà scegliere un altro prodotto da acquistare pagando l’eventuale differenza di prezzo se necessario.

In questi casi non è necessario avere lo scontrino con sé al momento della restituzione del prodotto in negozio, la merce verrà cambiata o si verrà rimborsati solo presentando il prodotto.

Zerbinati ha attivato il servizio clienti appositamente per supportare coloro che necessitano informazioni e spiegazioni aggiuntive in merito a questo ritiro oppure ad altro. il numero verde da chiamare è il seguente: 0141 429207

