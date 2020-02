Ritiro alimentare, crema al cacao di nota marca ritirata dal mercato: presenti pezzi di vetro all’interno

Il Ministero della Salute ha reso noto un ritiro alimentare per una nota marca di crema spalmabile al cacao. Ecco il lotto interessato e la motivazione.

Un altro ritiro alimentare è stato comunicato dal Ministero della Salute a causa della presenza di vetro in una nota crema spalmabile. Ecco marca, lotto e motivazione.

Crema al cacao spalmabile ritirata: lotto e motivazione

Non pare arrestarsi l’ondata di ritiri di prodotti alimentari a rischio fisico per i consumatori da parte del Ministero della Salute.

Come già accaduto per altri prodotti di recente, tra cui tortelloni e ceci biologici, è la volta di un altro prodotto noto e molto utilizzato.

E’ stato comunicato solo oggi infatti , 18 febbraio, dal Ministero della Salute il ritiro dai supermercati di un lotto di crema spalmabile al cacao di una nota marca.

L’avviso come di consueto è apparso sul sito del Ministero della Salute nell’apposita pagina dei Richiami di prodotti alimentari e reca la dicitura del 13 febbraio.

La crema al cacao appartiene al marchio “Cascina Fontanacervo”.

I vasetti, di 125 gr l’uno sono confezionati dalla ditta “Società Agricola Fontana S.R.L” di Torino.

Il ritrovamento infatti di alcuni pezzi di vetro all’interno di un vasetto ha fatto scattare l’allarme ed il lotto interessato è stato dunque prontamente ritirato.

Si tratta del lotto che riposta la scritta 28 FEB e come data di scadenza riporta appunto la data del 28 febbraio.

La ditta produttrice della crema ha già ritirato tutti i vasetti non venduti e prodotti dallo stabilimento di via Poitino a Villastellone ma l’attenzione resta alta come si deduce dal documento presente sul portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza.

Il Ministero infatti, come sempre in questi casi, ha dato indicazioni di non consumare il prodotto se fosse già stato acquistato e di riportarlo al negozio dove lo si è acquistato per permettere ulteriori analisi.