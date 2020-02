Ritiro alimentare Coop, gelato di nota marca richiamato: “Rischio per chi è...

Ennesimo ritiro alimentare questa volta da parte della Coop, per un gelato di nota marca molto acquistato dai consumatori. Ecco lotto e motivazione.

Ritiro alimentare da parte dell‘azienda Coop per uno dei gelati più acquistati e amati dai consumatori. Vediamo insieme il dettaglio su lotto e motivazione.

Gelato ritirato dall’azienda Coop

Ci sono tre lotti di gelato in vaschetta dalla linea Fior Fiore che sono stati richiamati dall’azienda.

Il gelato in oggetto è alla mardorla d’Avola e si presenta in vaschette da 300 grammi. Le date di scadenza sono le seguenti:

maggio 2021

giugno 2021

settembre 2021

La motivazione di tale richiamo è stata ritenuta doverosa in quanto al suo interno è presente della soia che non è stata dichiarata. Una disattenzione durante la delicata fase di confezionamento delle vaschette che ha portato alla decisione per precauzione del suo richiamo e ritiro dagli scaffali.

Questo atto è dovuto nei confronti di tutte le persone che soffrono di allergia alla soia, ma non risulta essere pericoloso per tutti i consumatori che non sono allergici.

Chi presenta allergie è pregato – come si legge nel comunicato ufficiale della Coop riportato sul sito web – di restituire il prodotto che riporta i termini di conservazione sopra elencati al punto vendita più vicino. Lo staff provvederà immediatamente al rimborso.

L’azienda evidenzia che il prodotto è sicuro per tutte le persone che non soffrono di allergia alla soia. Per chi necessitasse di informazioni in merito, basterà chiamare il numero verde 800 805580.

Che cos è l’allergia alla soia?

Ci sono persone che presentano una intolleranza verso la soia che, se non dichiarata sull’etichetta come in questo caso specifico, potrebbe comportare alcuni fastidiosi sintomi.

Tra questi prurito, gonfiore alle labbra, nonché vomito e nausea, difficoltà respiratorie e mal di testa. Nel caso specifico il consiglio è di recarsi immediatamente dal proprio medico di fiducia o al Pronto Soccorso.