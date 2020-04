Rita Rusic segue gli sviluppi della love story nata tra i suoi coinquilini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e, attraverso una diretta su Instagram, ha messo il becco nella loro privacy.

Dopo il Grande Fratello Vip 4, Rita Rusic impazza ovunque: web, tv, radio e chi più ne ha più ne metta. E, in quanto protagonista del momento, eccola fare capolino anche sul popolare social network Instagram.

L’ex moglie di Cecchi Gori, raggiante più che mai, torna a parlare delle dinamiche avvenute all’interno della casa del GF Vip 4 e lo fa mediante una diretta su Instagram. Durante il suddetto collegamento video, che Rita Rusic ha avviato con i suoi 146 mila followers, c’è stato spazio anche per alcune considerazioni sui suoi ex coinquilini.

La dichiarazione su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Senza tanti peli sulla lingua, la 59enne croata si è pronunciata in merito al rapporto intimo tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La Rusic ha parlato di una certa “insoddisfazione”, riferendosi in maniera esplicita all’attuale stato psicofisico della sua ex coinquilina:

“Vorrebbe volare via, magari per mezzo del’etere o con un’astronave. Forse potrà raggiungerlo a maggio. Non vedono l’ora di incontrarsi. Queste cose tirate ti lasciano un certo senso di insoddisfazione. Sono due adulti e, dopo i baci, avrebbe dovuto esserci qualcos’altro…”

Quel “qualcos’altro” al quale si riferisce Rita Rusic sarebbe esattamente il rapporto sotto le lenzuola. Un rendez-vous intimo che non si può concretizzare fuori dal reality show.

A causa delle restrizioni ministeriali, che impongono distanze di sicurezza obbligatorie anti-contagio, l’ex gieffina Clizia Incorvaia si trova nella lontana Sicilia, imbullonata alla sedia e in attesa di poter riabbracciare Paolo Ciavarro.

Rita Rusic ha pertanto messo il becco sui risvolti intimi che non sono ancora avvenuti tra i due innamorati, esprimendo una solidarietà ed empatia non indifferente ai suoi ex coinquilini.