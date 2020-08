La produttrice cinematografica ed ex concorrente del GF Vip 4 si rilassa in vacanza sfoggiando una prova costume senza eguali. Il bikini, nemmeno a dirlo, è striminzito.

Sessantanni e non sentirli. Malgrado lo scorrere del tempo, Rita Rusic vanta una silhouette impeccabile e inalterata, da far invidia alle trentenni. A giudicare dagli ultimi scatti fotografici pubblicati dal settimanale Oggi (e in seguito rilanciati da Dagospia) l’ex signora Cecchi Gori ha superato la prova costume a pieni voti.

La celebre produttrice cinematografica è stata immortalata dai paparazzi del magazine Oggi in pieno relax sulla spiaggia di Santa Marinella (Roma). Tuttavia, un dettaglio inconsueto ha carpito l’attenzione dei più attenti osservatori.

Rita Rusic e il bikini-bretella: le foto pubblicate dal settimanale Oggi

Il costume da bagno di Rita Rusic ha mandato in corto circuito i lettori del settimanale e, in seguito, anche il popolo dei social. Si tratta di un bikini che lascia poco spazio all’immaginazione e che, a stento, riesce a contenere le curve.

Il suo bizzarro due pezzi-bretella ha calamitato l’attenzione collettiva. A tal riguardo, il noto settimanale Oggi ha scritto così:

“Quelle strisce nere che attraversano sull’asse nord-sud il seno incontenibile di Rita Rusic potrebbero sembrare le classiche pecette che un tempo venivano poste nei punti critici, a tutela del comune senso del pudore. Basta però guardarle meglio per capire che non è in atto nessuna censura: i punti critici sono ben esposti e siamo solo in presenza di un bikini molto originale”

Un bikini così mini, ma al contempo così cool, non era stato mai visto. Il giornalista del magazine, infatti, ha chiosato:

“Se la moda si accanisce da anni sullo slip, riducendolo al punto da farlo diventare una stringa, Rita fa il contrario… Il fu reggiseno ora è una bretellina, che su un petto debordante come quello di Rita non regge più nulla e il seno va dove vuole, soprattutto sull’asse est-ovest”

De gustibus non disputandum est, dicevano i latini. Il bikini di Rita Rusic ha tutti i requisiti per diventare il nuovo trend dell’estate? Forse. Intanto il popolo del web inorridisce.