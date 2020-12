Rita Pavone gela tutti: ‘Lasciare questa vita mi dispiacerà. Mi aspetta Dio’

Rita Pavone ha concesso un’intervista alla rivista Di Più. La frase choc della protagonista di All Together Now sulla morte spiazza i fan.

Rita Pavone è una delle artiste italiane più amate dal pubblico italiano, essendo stata una delle icone della musica anni ’60.

Molto apprezzata di recente per la sua collaborazione nel celebre music show All Together Now, ha concesso una nuova intervista alla rivista di Osvaldo Orlandini.

L’artista torinese ha raccontato ai lettori alcuni dettagli della sua vita privata e il suo intenso rapporto con la fede, poi le parole spiazzanti sulla sua morte.

Rita Pavone choc: ‘Mi aspetta Dio’

La cantante unita dal 1968 col suo compagno di vita Teddy Reno, ha parlato a lungo del suo privato, sino a giungere ad alcune riflessioni spiazzanti per i lettori della celebre rivista.

Parole forti e profondi, su quello che per lei rappresenta la morte, che volente o nolente fa parte della vita.

Il suo unico dispiacere? Quando il momento arriverà, il suo rammarico maggiore sarà quello di dover abbandonare per sempre la sua bellissima vita fatta di momenti felici e di successi.

Ha risposto così Rita Pavone alla domanda del suo interlocutore alla domanda ‘Hai paura della morte?’:

‘No, anche se la mia è stata una vita talmente bella che lasciarla mi dispiacerà moltissimo, ma mi aspetterà Dio’

ha dichiarato a Di Più.

Il rapporto dell’artista con la fede

L’intervista della Pavone continua, soffermandosi sul suo intenso rapporto con la fede. La cantante torinese al proposito rivela di essere una persona profondamente credente, che coltiva nel suo cuore la sua Devozione verso Dio:

‘Credo negli angeli, proteggono le persone fino alla fine’

ha raccontato al suo intervistatore, per poi aggiungere che, il frutto del suo successo, in parte lo deve a qualcuno che tra le stelle del cielo l’ha amata tanto e l’ha accompagnata nel suo lungo percorso professionale, che l’ha vista all’apice del successo nel settore musicale:

‘Lassù qualcuno mi ama per davvero altrimenti, partendo da zero, non avrei potuto ottenere il successo che ho avuto in questi anni’

ha concluso sull’argomento Rita Pavone.