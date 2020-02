Chi sono i figli di Rita Pavone, il giornalista Alessandro Merk e il cantante Giorgio Merk, nati dalla relazione con il collega Teddy Reno

Scopriamo tutti i segreti di Alessandro e Giorgio Merk, i due figli della celebre cantante Rita Pavone, nati durante il matrimonio con il collega, 20 anni più grande di lei, Teddy Reno.

Chi sono i figli di Rita Pavone

La celebre cantante Rita Pavone, reduce dall’esperienza al 70esimo Festival di Sanremo, è mamma di due figli, nati dal grande amore con il collega Teddy Reno, classe 1926, più grande di lei di 20 anni.

Entrambi i figli hanno il cognome “Merk”, che è quello vero di Teddy Reno: “Reno” è, per l’appunto, un nome d’arte. Tutti e due, inoltre, vivono in Svizzera, dove Rita e Teddy si sono sposati con rito civile mezzo secolo fa.

Chi sono Alessandro e Giorgio Merk

Il primogenito della Pavone si chiama Alessandro Merk ed è nato nel 1969 in Svizzera. Di mestiere fa il giornalista professionista dal 1995 e si occupa principalmente di politica. Redattore e inviato in vari servizi esteri del Radiogiornale, è anche il redattore della testata d’approfondimento “Modem”, corrispondente radiofonico da Ginevra, e capo editore e coordinatore per l’attualità nazionale presso la redazione dell’Informazione web RSI.

Il secondogenito, 5 anni più piccolo del primo figlio, è Giorgio Merk, che di professione fa il compositore e che sta riscuotendo notevole successo non solo in Svizzera, ma anche in Inghilterra. Nello Stato inglese, infatti, l’artista ha scalato le classifiche, mentre in Italia non è riuscito ancora a ottenere lo spazio che meriterebbe. Il giovane, che sembra essere stato ispirato dalla passione della madre, canta per il momento soltanto in lingua inglese e possiede un repertorio puramente rock. L’uomo sembrerebbe rifarsi alla musica inglese di fine anni ’60 inizio anni ’70, ispirandosi al mito Noel Gallagher.