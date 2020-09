Rita Forte il ritorno del tumore dopo 21 anni ‘Sono tornate le paure’: il terribile racconto

Storie Italiane, la triste confessione di Rita Forte: la riscoperta del tumore e l’incidente stradale in moto

Da lunedì 7 settembre, Eleonora Daniele entra nuovamente nelle case dei telespettatori con Storie Italiane in onda su RAI Uno con tanti ospiti e storie emozionanti.

Tra gli ospiti dell’appuntamento di oggi, Rita Forte che ha fatto una triste confessione sul suo passato.

Storie Italiane, intervista a Rita Forte

Nella puntata di oggi di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha accolto in studio Rita Forte. La cantante, originaria di Terracina, ha parlato a cuore aperto di un dramma vissuto poco più di un anno fa.

Nell’ultimo segmento della diretta del programma di RAI Uno, la padrona di casa ha intervistato la donna, la quale ha deciso di raccontare cosa le è accaduto nei mesi scorsi. Ad aprile dello scorso anno, ha deciso di fare un controllo al seno e ha scoperto di avere un nuovo tumore.

“Alla fine di aprile del 2019 ho fatto un controllo al seno e ho scoperto di avere di nuovo un tumore, dopo ventuno anni… ALL’IMPROVVISO sono tornate tutte le paure vissute quando ho avuto il cancro per la prima volta”

Inoltre, l’artista ha precisato che per fortuna se ne è accorta in tempo. il tumore, infatti, era molto piccolo e per questo motivo, dopo essersi sottoposta all’operazione, non ha fatto alcuna chemioterapia.

Il racconto dell’incidente

Rita Forte ha condiviso un altro brutto momento della sua vita. A luglio del 2019 era nella sua città di origine insieme al suo compagno.

Mentre erano in moto, una ragazza ha tagliato loro la strada con la sua auto. Entrambi sono stati operati alla gamba e, dopo un lungo periodo di riabilitazione, sono tornati alla vita di tutti i giorni.